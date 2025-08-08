Calciomercato Milan, primo passo concreto per Hojlund! Accordo sul prestito col Manchester United, mancano due aspetti fondamentali per chiudere l’operazione

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno trovato l’intesa sul prestito oneroso di Hojlund col Manchester United: i dettagli

Il calciomercato Milan è in fermento sul fronte attaccanti, con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che sta lavorando incessantemente per trovare il prossimo numero 9 rossonero. L’eredità lasciata da Luka Jović, passato a parametro zero all’AEK Atene, è pesante, e il tecnico Massimiliano Allegri attende con ansia il bomber che affiancherà Santiago Giménez nella prossima stagione. La dirigenza rossonera sta dimostrando grande serietà e dinamismo per chiudere l’operazione nel minor tempo possibile.

Come anticipato nelle scorse ore, il Milan ha puntato forte su Rasmus Højlund, l’attaccante danese ex Atalanta attualmente al Manchester United. I Red Devils, dopo aver chiuso l’importante acquisto di Benjamin Sesko dal Lipsia, hanno aperto alla possibilità di cedere Højlund in prestito, una mossa che ha immediatamente acceso l’interesse dei rossoneri. La formula su cui il Milan intendeva imbastire la trattativa era quella del prestito con diritto di riscatto, considerata ideale per le strategie del club.

Ebbene, la giornata di oggi, venerdì 8 agosto, ha portato sviluppi cruciali. Sono stati registrati numerosi contatti tra le parti, e le ultime indiscrezioni rivelano una svolta significativa. Secondo quanto riscontrato e rivelato da Calciomercato.com, la candidatura di Højlund per l’attacco del Milan è sempre più concreta e vicina alla fumata bianca.

Il Milan ha infatti raggiunto un’intesa verbale con il Manchester United per un prestito oneroso di 6 milioni di euro. Si tratta di un passo avanti fondamentale nella trattativa, che dimostra la volontà concreta di entrambi i club di portare a termine l’operazione. Sebbene sia ancora necessario negoziare la cifra relativa all’opzione di acquisto definitiva, aver trovato un primo accordo di massima su un aspetto così importante come l’onerosità del prestito rappresenta un segnale estremamente positivo. Questo primo accordo accelera notevolmente i tempi per vedere Højlund vestire la maglia rossonera.

Il lavoro di Igli Tare si sta rivelando fondamentale in questa fase delicata del mercato. Il direttore sportivo sta dimostrando tutta la sua esperienza e capacità nel muoversi con grande agilità e determinazione per accontentare le richieste del tecnico Massimiliano Allegri. Il desiderio è quello di fornire ad Allegri un reparto offensivo completo e competitivo, in grado di affrontare al meglio tutte le sfide della prossima stagione. L’arrivo di Højlund, con la sua giovane età, il suo potenziale e le sue qualità fisiche e tecniche, rappresenterebbe un innesto di grande valore per il futuro del Milan. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare il nuovo numero 9.