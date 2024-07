Calciomercato Milan, Abraham pista CALDA: scenario INCREDIBILE all’orizzonte, ipotesi SUGGESTIVA

Calciomercato Milan, Abraham pista caldissima: da monitorare la situazione di Okafor. Lo svizzero merce di scambio?

Come riportato da calciomercato.com, nel calciomercato Milan resta apertissima la pista che porta ad Abraham. Le ultime:

PAROLE – «Ibra e Moncada vogliono dimenticare la delusione Zirkzee provando a portare al Milan sia Morata che Abraham. La Roma ha chiesto in cambio Okafor nei recenti contatti. Allo stato attuale il Milan non ne se ne vuole privare ma è una situazione da tenere sotto osservazione. Nella passata stagione in diverse occasioni Okafor era stato schierato anche da attaccante centrale. In questa, con l’arrivo di Morata e quello probabile di Abraham, questa opzione rischia di svanire».