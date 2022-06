Calciomercato Milan: 100 milioni per l’estate, tutti gli obiettivi del club rossonero per la prossima sessione di mercato

Secondo La Gazzetta dello Sport saranno circa 100 i milioni che Gerry Cardinale sbloccherà per il mercato del Milan. Il budget definitivo sarà concordato dopo i rinnovi di Maldini e Massara.

Nei piani 45 milioni saranno investiti per Renato Sanches e Botman. Più di un terzo del tesoretto dovrebbe essere investito per uno tra De Ketelaere e Zaniolo. Infine sempre calda la pista che porta all’altro gioiello del Bruges Noa Lang per cui dovrebbero bastare 20 milioni. Ormai scontato invece l’arrivo di Origi a zero.