Calciomercato: Locatelli primo obiettivo per la Juve di Pirlo

L’ex centrocampista rossonero sarebbe il primo nome sulla lista di Andrea Pirlo per la sua prima avventura da tecnico della Juve

Manuel Locatelli è uno dei frutti del vivaio del Milan e, dopo un esordio scoppiettante in prima squadra con due gol di pregevole fattura contro Sassuolo e Juventus, è andato via via rallentando il suo processo di crescita, portando la dirigenza rossonera a non voler puntare più su di lui.

Accasatosi al Sassuolo, il centrocampista classe 1998 ha ritrovato fiducia, imponendosi come uno dei migliori interpreti del ruolo nell’ultima Serie A. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il neo tecnico della Juve, Andrea Pirlo, avrebbe fatto proprio il nome di Locatelli come elemento da inserire in rosa per la prossima stagione.