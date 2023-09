Calciomercato, sondaggio della Juve per l’ex Milan! Il retroscena. Dopo il mancato arrivo di Berardi, bianconeri su di lui!

Secondo quanto rivelato da Relevo, nelle ultime settimane di calciomercato la Juve ha valutato di avviare una trattativa con il Siviglia per un ex Milan dopo il no del Sassuolo per Domenico Berardi.

Si tratta di Suso, esterno in passato rossonero ora in Spagna. Le alte richieste del club andaluso non hanno convinto i bianconeri ad andare oltre al puro sondaggio.