Ex Milan, Torrasi nel mirino della Juve Next Gen? Le ultime

Emanuele Torrasi, centrocampista centrale ex Milan attualmente svincolato, piace alla Juventus Next Gen: le ultime

Manovre a centrocampo per la Juventus Next Gen. L’ultimo nome sulla lista della Seconda squadra è quello di Emanuele Torrasi, centrocampista classe ’99 svincolato dal Pordenone. Solamente una telefonata investigativa, al momento, per il giovane calciatore, che fa gola anche ad altri club come la Virtus Entella, come riferito da Marco Baridon.

Torrasi è un centrocampista centrale, cresciuto nel settore giovanile del Milan, con il quale ha anche esordito in Serie A il 20 maggio 2018 contro la Fiorentina all’età di 19 anni. Poi 44 presenze, 2 gol e 3 assist al suo primo anno tra i professionisti, in Serie C, con l’Imolese mentre nel 2021/22 è arrivato il passaggio al Pordenone. 16 presenze in Serie B in quella stagione, 37 gettoni conditi da 1 gol e 3 assist lo scorso anno dopo la retrocessione in C.