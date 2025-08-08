Calciomercato Milan, Furlani alza il tiro! Avviso al top club di Premier, serve un’offerta monstre per il via libera

Calciomercato Milan, trattativa serrata col Newcastle per Thiaw: serve almeno un’offerta da 40 milioni di euro bonus inclusi

Nelle ultime ore, il Newcastle United sta intensificando i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni del difensore del Milan, Malick Thiaw. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, ci sono stati nuovi contatti tra i due club, con il Newcastle che starebbe preparando un’offerta “fuori mercato” per il giovane talento tedesco. La domanda che tutti si pongono è: il calciomercato Milan sarà in grado di resistere a questa tentazione economica?

Thiaw, arrivato al Milan nell’estate del 2022, si è rapidamente affermato come un elemento fondamentale nella retroguardia rossonera. La sua solidità fisica, la visione di gioco e la capacità di impostazione lo hanno reso un difensore completo e apprezzato. Non a caso, il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, lo considera un tassello chiave per la sua squadra e avrebbe espresso il forte desiderio che il giocatore rimanga a Milano. Questo è un punto cruciale, considerando il nuovo ciclo che il club sta intraprendendo sotto la guida di Allegri e del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare. La loro volontà è chiara: costruire una squadra competitiva e solida, e Thiaw rientra pienamente in questi piani.

Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, la logica economica può superare qualsiasi piano tecnico. Sebbene il Milan consideri Thiaw non cedibile, la realtà è che “non ci sono incedibili” di fronte all’offerta giusta. Moretto stesso suggerisce che un’offerta di 40 milioni di euro bonus compresi potrebbe essere considerata sufficiente dal Milan per privarsi del proprio difensore. Si tratta di una cifra considerevole, che permetterebbe al club di reinvestire sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa, magari in altri reparti.

Il Newcastle, spinto dalla sua ambizione di consolidarsi tra le grandi d’Europa e con la solidità economica garantita dalla sua proprietà, è notoriamente propenso a effettuare investimenti importanti. La loro insistenza su Thiaw dimostra quanto il club inglese valuti le sue qualità e il suo potenziale di crescita. Per il difensore, un eventuale trasferimento in Premier League rappresenterebbe una nuova sfida professionale, con la possibilità di misurarsi in uno dei campionati più competitivi al mondo.

Nei prossimi giorni, sarà fondamentale osservare se il Newcastle formalizzerà la sua intenzione, trasformando le comunicazioni verbali in un’offerta scritta concreta. La decisione finale spetterà al Milan, e in particolare al tandem Allegri-Tare, che dovrà bilanciare le esigenze tecniche con le opportunità finanziarie. Mantenere un giocatore del calibro di Thiaw significherebbe dare continuità al progetto tecnico e garantire solidità difensiva, ma una cessione a quella cifra rappresenterebbe un’importante plusvalenza che potrebbe accelerare altri investimenti sul mercato. La campagna acquisti del Milan è già entrata nel vivo, e la vicenda Thiaw si preannuncia come uno dei nodi cruciali di questa sessione di mercato estiva.