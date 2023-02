Calcagno sul coming out di Jankto: «Aiuta a ristabilire una situazione di normalità». Le parole del presidente dell’AIC

Umberto Calcagno ha commentato il coming out di Jankto di ieri. Ecco le parole del presidente dell’AIC, l’Associazione Italiana Calciatori:

«Oggi abbiamo parlato tanto di normalizzazione del nostro mondo e di avvicinarlo a chi ci segue. Credo che questo episodio, che fa parte della normalità, aiuti a ristabilire una situazione di normalità. Un calciatore non deve sentirsi obbligato a rendere pubblica la sua vita privata. Dobbiamo rispettare chi lo ha fatto e anche chi oggi non riesce a farlo. Sono sempre percorsi personali. Non possiamo condannare chi non ce la fa. Sono scelte talmente private che vanno tutte rispettate».