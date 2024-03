Calamai sicuro sul Milan: «Attenzione a Pioli, in questo momento la sua squadra…». La sua analisi sui rossoneri

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, Calamai ha parlato anche del Milan. La sua analisi sulla formazione allenata da Stefano Pioli.

CALAMAI – «Dopo l’eliminazione dalla Champions, un mezzo sorriso in campionato. Il pareggio contro il Napoli avvicina la squadra di Inzaghi allo scudetto. Però l’Inter sembra non riuscire a tenere la giusta concentrazione agonistica per tutta la gara. Per carità ormai il distacco dalla seconda è abissale. I nerazzurri devono solo avere un po’ di pazienza. Poi, sarà festa scudetto. Il passo falso con l’Atletico Madrid imporrà al direttore Marotta un’attenta riflessione. Per salire sul tetto d’Europa servirà qualche colpo di genio nel prossimo mercato. Serve un altro bomber vero oltre alla coppia Lautaro-Thuram. Punto prezioso invece per un Napoli che, faticosamente, sta provando a riprendersi un ruolo in questo campionato. E occhio al Milan che sembra essere la squadra più in forma in questo momento»