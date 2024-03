Calafiori Milan: la Juventus prepara l’offerta, la strategia che può convincere il Bologna

Il calciomercato Milan deve fare i conti con la concorrenza della Juventus per Riccardo Calafiori. La strategia del club bianconero

La Juventus è pronta a fare sul serio per strappare Riccardo Calafiori al Bologna e alle concorrenti, tra cui il calciomercato Milan che vede in lui un possibile candidato nel ruolo di vice Theo Hernandez.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport Giuntoli per abbassare la parte cash potrebbe inserire nell’affare una o più pedine, tra queste c’è Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano attualmente è in prestito alla Sampdoria.