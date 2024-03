Calabria non sente la fatica: il piano di Pioli in vista di Verona Milan, sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato

Oggi pomeriggio il Milan andrà di scena al Bentegodi contro il Verona nella sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato. L’obiettivo dei rossoneri è consolidare il secondo posto.

Per questo motivo Pioli è intenzionato a non risparmiare i big, nonostante le fatiche di coppa di giovedì. Per questo motivo Davide Calabria partirà ancora una volta titolare nonostante i tanti impegni ravvicinati a cui ha preso parte.