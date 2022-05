Calabria su Maldini: «Paolo non vuole intromettersi negli affari di campo e credo faccia benissimo». Le parole del terzino rossonero

Davide Calabria, neo campione d’Italia con il Milan, ha rilasciato un’intervista in esclusiva al Corriere della Sera in cui ha parlato anche di Paolo Maldini. Ecco le parole del terzino rossonero:

«Paolo non vuole intromettersi negli affari di campo e credo faccia benissimo, il suo ruolo è diverso. Ma già vederlo a bordo campo ti dà qualcosa in più. Non ti puoi tirarti indietro e togliere la gamba».