Calabria alla RAI: «Non abbiamo sfruttato le occasioni avute. Al ritorno...»

Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato ai microfoni RAI dopo la sconfitta contro la Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League

ROMA – «Sono una squadra forte, sono stati bravi nel primo tempo a metterci in difficoltà. Hanno giocatori fenomenali, c’è poco da dire. Sono stati bravi anche dietro a contenere le nostre azioni. Bravi a fare gol alla seconda azione sul calcio d’angolo. Purtroppo nei nostri due-tre di fila la palla non è entrata».

REAZIONE – «Nel secondo tempo abbiamo reagito meglio, quando crei e non riesci a finalizzare queste partite sono complicate. Partita che purtroppo ci vede in svantaggio ma c’è ancora il ritorno»

EL SHAARAWY SU THEO – «Fa parte del gioco, è la preparazione della partita. Fa parte della tattica, hanno scelto questa mossa e sono stati bravi a contenere questa parte della nostra squadra».

OCCASIONI NON SFRUTTATE – «Noi abbiamo avuto comunque occasioni e non le abbiamo sfruttate. Non ci piace piangerci addosso, ora rimbocchiamoci le maniche, ci prepariamo per il campionato e analizzeremo questa partita per fare meglio al ritorno».