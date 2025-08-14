Calabria Panathinaikos, trattativa a un passo dalla chiusura: l’ex capitano del Milan va in Grecia

Calabria Panathinaikos, offerta decisiva: l’ex capitano del Milan non resterà in Serie A

Il futuro di Davide Calabria sembra ormai lontano dalla Serie A, con il Panathinaikos che si profila come la sua prossima destinazione. L’indiscrezione arriva direttamente da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo Moretto, il terzino ex capitano del Milan sarebbe sempre più vicino a dire sì al club greco, che gli ha offerto un contratto triennale. Le trattative sembrano ben avviate e si attende solo la fumata bianca per ufficializzare il trasferimento.

Importante mossa di calciomercato per il Panathinaikos, che si assicura un giocatore di esperienza internazionale e di comprovata qualità. Questo trasferimento rientra in una strategia più ampia del club greco di rinforzare la rosa con elementi di spessore per competere ai massimi livelli in Grecia e in Europa.

Le prime mosse di Tare sembrano essere all’insegna di un profondo rinnovamento, che potrebbe includere anche la cessione di alcuni dei volti storici del club. A guidare la nuova era del Milan sarà Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, che torna sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. La sinergia tra Tare e Allegri sarà fondamentale per costruire una rosa competitiva e per affrontare le sfide della prossima stagione.

Il giocatore potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida e di un ruolo da protagonista in un club che punta a vincere. La destinazione Panathinaikos sembra offrire a Calabria la possibilità di diventare un leader e di mettersi in gioco in un campionato diverso, con l’opportunità di partecipare alle competizioni europee. Non resta che attendere le prossime ore per capire se l’affare andrà in porto. Le parole di Matteo Moretto sono un’anticipazione che ha già scatenato il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori.