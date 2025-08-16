Calabria Panathinaikos, è fatta: l’ex capitano del Milan sarà in Grecia questa sera

Calabria Panathinaikos, è tutto fatto: l’ex capitano del Milan sbarcherà in Grecia nella giornata di oggi per le visite e la firma

Davide Calabria, l’ex capitano del Milan e storico prodotto del vivaio di Milanello, ha trovato una nuova casa calcistica in Grecia. Le notizie, che arrivano direttamente dal portale ellenico gazzetta.gr, annunciando che l’affare è concluso: il terzino destro firmerà un contratto triennale con il Panathinaikos. L’attesa è per le prossime ore: il calciatore, secondo la stessa fonte, è atteso ad Atene nella giornata di oggi, 16 agosto, alle ore 23 locali, pronto per iniziare questa nuova, inattesa avventura.

La carriera di Davide Calabria, 28 anni, ha avuto una svolta repentina lo scorso gennaio. Dopo aver trascorso tutta la sua vita calcistica nel Milan, collezionando ben 272 presenze e mettendo a segno 10 reti, ha lasciato il suo club d’adozione per accasarsi al Bologna. Nei cinque mesi trascorsi in Emilia, sotto la guida di Vincenzo Italiano, si è tolto una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera: la vittoria della Coppa Italia, peraltro in una finale dal sapore speciale contro il suo ex Milan. Una sorta di ironia della sorte che ha segnato un’ulteriore distanza emotiva con il passato rossonero. Con i rossoblù ha totalizzato 13 presenze, contribuendo al successo finale.

Con il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, la società ha intrapreso una chiara direzione, puntando su nuovi innesti e liberando posizioni in rosa. La decisione di Calabria di trasferirsi in Grecia, accettando la proposta del Panathinaikos, dimostra la sua volontà di rimettersi in gioco e di trovare un ambiente che gli offra un ruolo da protagonista, dopo un periodo di alti e bassi in Serie A.

La fonte ufficiale di queste notizie, come detto, è il sito greco gazzetta.gr, che ha dato l’esclusiva sul trasferimento. Per i tifosi rossoneri, la notizia ha un sapore agrodolce: da un lato la consapevolezza che il club sta cambiando, dall’altro la nostalgia per un giocatore che ha incarnato l’anima del vivaio per tanti anni. Adesso, la sua carriera prosegue ad Atene, dove cercherà di ritrovare la continuità e la leadership che lo hanno contraddistinto per anni.