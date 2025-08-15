Calabria Panathinaikos, accordo trovato: manca solo l’ufficialità per l’ex capitano del Milan

Calabria Panathinaikos, l’ex capitano del Milan pronto a sbarcare in Grecia

Una nuova pagina sta per aprirsi nella carriera di Davide Calabria. L’ex capitano e terzino del Milan, dopo un periodo di incertezza, è a un passo dal trovare una nuova squadra. Secondo un’indiscrezione riportata da Sky Sport, il suo futuro sarà in Grecia, con il Panathinaikos pronto ad accoglierlo. Una svolta significativa per un giocatore che ha legato gran parte della sua carriera al club rossonero.

Il percorso di Calabria in questa stagione è stato decisamente movimentato. Dopo aver perso la fascia di capitano e il posto da titolare nel Milan, a gennaio è stato ceduto in prestito al Bologna. Con la maglia rossoblù, l’ex milanista ha trovato nuova linfa, contribuendo in modo significativo alla conquista della Coppa Italia, vinta in una finale dal sapore speciale proprio contro il suo passato. Nonostante le buone prestazioni, a fine stagione si è svincolato e ha faticato a trovare una sistemazione definitiva, con diverse voci che lo davano vicino a club italiani e stranieri.

Ora, però, la situazione sembra essersi sbloccata. L’indiscrezione di Sky Sport parla di un accordo quasi raggiunto con il Panathinaikos, uno dei club più gloriosi e titolati di Grecia. Si tratta di un’avventura completamente nuova per Calabria, che per la prima volta nella sua carriera calcistica si appresta a giocare fuori dai confini italiani. Secondo quanto riferito, il terzino avrebbe già dato il suo ok al trasferimento, dopo aver ricevuto una proposta di contratto triennale da parte del club ellenico.

L’uscita di scena di Calabria dal Milan segna la fine di un’era. Cresciuto nelle giovanili del club, ha vestito la maglia rossonera per anni, contribuendo alla conquista di uno Scudetto e di una Supercoppa. Ora, con il nuovo corso guidato dal DS Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, il club ha deciso di puntare su altri profili per il ruolo di terzino, come dimostrano le recenti operazioni di mercato.

La scelta del Panathinaikos rappresenta una sfida affascinante per Calabria. La possibilità di giocare in un campionato estero, confrontandosi con un calcio diverso, potrebbe essere la spinta giusta per il suo rilancio. I tifosi del club greco sperano che la sua esperienza e la sua determinazione possano dare un contributo importante per la squadra, che punta a tornare ai vertici del calcio nazionale.