Calabria ha deciso il proprio futuro: l’ex capitano del Milan vicinissimo al sì, ricca proposta sul piatto

Calabria ha deciso il proprio futuro: l’ex Milan è pronto a dire sì al ricco triennale messo sul piatto dal Panathinaikos. I dettagli

Le voci si fanno sempre più insistenti e il futuro di Davide Calabria, l’ex capitano del Milan, sembra sempre più lontano da Milano e sempre più vicino ad Atene. Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, il Panathinaikos avrebbe messo sul piatto un’offerta irrinunciabile: un contratto triennale che avrebbe convinto quasi del tutto il terzino destro italiano.

La notizia, che sta facendo il giro del web e dei social, è esplosiva e rappresenta un potenziale punto di svolta nella carriera di Calabria, un giocatore che ha dedicato gran parte della sua vita calcistica al Milan. L’indiscrezione di Moretto non lascia spazio a dubbi: Calabria è molto, molto, molto vicino a dire sì al club greco. Questa vicinanza è un segnale forte di un addio che, fino a qualche tempo fa, sembrava improbabile per un giocatore così legato ai colori rossoneri.

Per il Panathinaikos, l’arrivo di un giocatore del calibro di Davide Calabria rappresenterebbe un colpo eccezionale, in grado di alzare notevolmente il livello tecnico e l’esperienza della rosa. Calabria, infatti, porta con sé non solo la qualità e la versatilità di un terzino moderno, capace di ricoprire più ruoli sulla fascia destra, ma anche l’aura di un ex capitano di una delle squadre più prestigiose d’Europa. La sua leadership, dimostrata in anni di militanza al Milan, sarebbe un valore aggiunto inestimabile per la squadra ateniese, che punta a tornare ai vertici del calcio greco e a ben figurare anche in Europa.

L’addio di Calabria al Milan sarebbe, d’altro canto, un cambiamento significativo per il club rossonero, che si ritroverebbe a dover ripensare parte della sua struttura difensiva. Il nuovo corso del Milan, sotto la direzione del neo Direttore Sportivo Tare e la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, potrebbe aver portato a valutazioni diverse sul futuro di alcuni elementi della rosa. La partenza di un giocatore simbolo come Calabria, cresciuto nelle giovanili e arrivato a indossare la fascia di capitano, segnerebbe un’altra tappa nella rivoluzione che il Milan sta affrontando per costruire la squadra del futuro.

Il trasferimento di Davide Calabria in Grecia, qualora si concretizzasse, rappresenterebbe non solo una scelta di carriera per il giocatore, ma anche un segnale del crescente appeal del campionato greco, capace di attrarre giocatori di calibro internazionale. Per il Panathinaikos, sarebbe un investimento importante e un chiaro messaggio sulle ambizioni del club. Per l’ex capitano del Milan, sarebbe l’opportunità di vivere una nuova esperienza, di mettersi alla prova in un contesto diverso e di contribuire alla crescita di una squadra che ha voglia di tornare a brillare. Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro di Davide Calabria, con il Panathinaikos che si conferma la destinazione più probabile e concreta.