Calabria Panathinaikos, ora è ufficiale: l’ex capitano del Milan sbarca in Grecia

Calabria Panathinaikos, ora è anche ufficiale: le prime parole dell’ex capitano del Milan

Un’avventura lontano dall’Italia per Davide Calabria. Il terzino, reduce da una stagione al Bologna culminata con la vittoria della Coppa Italia, ha scelto il Panathinaikos per la sua nuova esperienza calcistica. Un trasferimento che ha sorpreso molti, ma che il giocatore ha motivato con grande entusiasmo al suo arrivo in Grecia. L’ex difensore rossonero è pronto a mettersi alla prova in un nuovo campionato, in un club che ha mostrato di volerlo fortemente.

Al suo arrivo, Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta greca, esprimendo tutta la sua felicità e determinazione. “Sono davvero felice di essere qui e di iniziare una nuova avventura”, ha esordito il terzino. “Ringrazio di cuore il presidente, la dirigenza e i tifosi del Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Così ho deciso di venire qui e voglio essere all’altezza delle aspettative”. Parole che confermano il desiderio del giocatore di rimettersi in gioco e di ripagare la fiducia del club greco.

Il classe 1996 ha proseguito spiegando le ragioni della sua scelta, sottolineando la voglia di misurarsi con una nuova realtà. “Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese, una nuova avventura. Sono pronto per questo. Mi sono preparato per poter tornare con un’altra squadra e con la giusta determinazione. Inoltre, sapevo e apprezzavo il fatto che anche il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a lottare per vittorie e titoli”. Un’ambizione che combacia con quella del club, che punta a tornare ai vertici del calcio greco.

Il trasferimento di Calabria segna la fine di un’era per l’ex capitano del Milan, anche se la Gazzetta greca non specifica che sia stato capitano. Nonostante la sua partenza, i tifosi rossoneri hanno un affetto profondo per il giocatore, e le sue parole sui sostenitori milanisti lo confermano: “Vengo dal Milan, che aveva dei tifosi fantastici. Anche Bologna aveva tifosi molto calorosi, che ci hanno sempre sostenuto. So che i nostri tifosi sono molto calorosi e non vedo l’ora di presentarmi davanti a loro, sono sicuro che i tifosi aiuteranno la squadra il più possibile”.

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare va avanti con il suo nuovo progetto, Davide Calabria si prepara a una nuova sfida, dimostrando la stessa grinta e passione che lo hanno sempre contraddistinto. La sua avventura in Grecia è un passo importante per la sua carriera, e i tifosi del Panathinaikos sperano che possa portare la stessa determinazione e la stessa mentalità vincente che ha mostrato in Italia.