Calabria a MilanTv: «Vincere aiuta a vincere. A Udine una brutta pagina di sport e sul Bologna...»

Calabria ha parlato a MilanTv per analizzare Milan Bologna.

SUL MOMENTO – «Vincere aiuta a vincere, stiamo facendo bene e vogliamo continuare così, sappiamo che non è mai facile e non diamo niente per scontato, stasera conta fare bene per allungare la striscia positiva di risultati».

SUGLI EPISODI DI UDINE – «E’ vero, è stata scritta una brutta pagina di sport e spero venga cancellata per sempre, non vogliamo più il razzismo in questo mondo, anche nello sport».

SUL BOLOGNA – «Stanno facendo bene, ma anche noi siamo pronti e non dovremo avere frenesia e fretta, siamo concentrati per fare bene e ce la metteremo tutta perchè vogliamo questa vittoria».