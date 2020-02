Calabria: a oggi ancora non emerge, i limiti sono evidenti

In campo poco decisivo e impreciso, serve una scossa immediata

Periodo complicato per Davide Calabria. Il terzino sembra aver perso quella convinzione di cui aveva tratto beneficio la passata stagione. In marcatura va spesso in difficoltà, la spinta in fascia ha perso di qualità. Deve ritrovarsi quanto prima e dimostrare il suo valore.

Theo: un fulmine a sinistra, impressionante con la palla al piede

Discorso inverso per Theo Hernandez. Il francese ogni domenica fa impazzire tutto il pubblico del Meazza. Con la palla al piede, anche in situazioni difficoltose non perde mai un duello. Tecnica e fisico impressionanti. Il valore, non a caso, è triplicato.