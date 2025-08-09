Calabria, l’ex Milan vola in Francia? Intreccio con l’altro grande rossonero, prossimi giorni decisivi

Calabria, l’ex capitano del Milan può volare in Francia e firmare con il Lille: intreccio con Olivier Giroud. Tutti i dettagli

Il calciomercato estivo entra nel vivo e, come spesso accade, le voci si rincorrono, creando scenari inaspettati. Quest’anno, uno dei nomi che sta animando le discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi rossoneri è quello di Davide Calabria. L’ex terzino del Milan, un vero e proprio prodotto del vivaio milanista e per anni capitano, potrebbe essere destinato a un futuro lontano da San Siro. Le indiscrezioni, riportate dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, parlano di un forte interessamento da parte del Lille, squadra francese sempre attenta ai talenti in uscita dai grandi club. Ma non solo: sembra che anche club dalla Grecia abbiano messo gli occhi sul difensore bresciano.

Il Legame con il Milan e le Nuove Gerarchie

Davide Calabria ha rappresentato per anni l’anima milanista in campo. Cresciuto nelle giovanili rossonere, ha scalato tutte le categorie fino a esordire in prima squadra e a indossare la fascia di capitano. Un percorso di dedizione e attaccamento ai colori, che lo ha reso un idolo per molti tifosi. Tuttavia, le ultime stagioni sono state caratterizzate da alti e bassi, infortuni e una concorrenza sempre più agguerrita nel ruolo di terzino destro.

L’arrivo di nuovi acquisti e la nuova gestione tecnica e dirigenzialesembrano aver ridefinito le gerarchie. Con Igli Tare insediatosi come nuovo Direttore Sportivo del Milan e Massimiliano Allegri al timone come nuovo allenatore, il club sta attuando una vera e propria rivoluzione. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la squadra con innesti mirati e, se necessario, cedere elementi che non rientrano più pienamente nei piani. In questo contesto, la possibile partenza di Calabria rientrerebbe in una logica di razionalizzazione e ottimizzazione della rosa.

Il Lille: Una Destinazione Credibile?

L’interesse del Lille per Calabria non è affatto sorprendente. Il club francese è noto per la sua politica di scouting e per la capacità di valorizzare giocatori in cerca di una nuova sfida. Negli ultimi anni, i Dogues hanno saputo costruire squadre competitive, spesso lanciando o rilanciando calciatori di qualità. Per Calabria, trasferirsi in Ligue 1 potrebbe rappresentare una nuova opportunità per mettersi in mostra con continuità e ritrovare la sua migliore forma. Il campionato francese è tatticamente impegnativo e offrirebbe a Calabria la possibilità di confrontarsi con un calcio diverso, magari meno stressante a livello mediatico rispetto alla Serie A. Il Lille potrebbe offrire un progetto ambizioso e un ruolo da protagonista a un giocatore con l’esperienza di Calabria.

L’Opzione Grecia: Un Fascino Esotico

Accanto al Lille, le voci di mercato citano anche un interessamento dalla Grecia. Sebbene non siano stati specificati i nomi dei club, l’ipotesi di un trasferimento nel campionato ellenico aggiungerebbe un pizzico di esotismo al futuro di Calabria. Le squadre greche di vertice, come Olympiakos, Panathinaikos o AEK Atene, sono realtà calcistiche importanti, spesso impegnate nelle competizioni europee. Un’esperienza in Grecia potrebbe offrire a Calabria un ruolo di leadership in un campionato forse meno quotato, ma comunque stimolante e con un’atmosfera passionale. Sarebbe una scelta di vita e professionale diversa, che potrebbe regalare nuove motivazioni.

Le Decisioni di Tare e Allegri

La palla passa ora nelle mani di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Saranno loro a dover valutare attentamente la situazione di Calabria. Il nuovo DS Tare è noto per la sua capacità di condurre trattative complesse e per la sua visione strategica sul mercato. Il nuovo allenatore Allegri, invece, dovrà decidere se Calabria rientra nei suoi schemi tattici e se può essere un elemento chiave per il suo nuovo Milan. Ogni mossa sul mercato sarà ponderata, tenendo conto delle esigenze tecniche, economiche e di bilancio. La cessione di Calabria, se concretizzata, potrebbe anche liberare risorse economiche per altri potenziali acquisti in ruoli giudicati prioritari.