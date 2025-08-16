Calabria, l’ex capitano del Milan ha sciolto le riserve: firmerà un triennale con loro. Annuncio imminente

Calabri, l’ormai ex capitano del Milan, attualmente svincolato, ha detto sì al Panathinaikos: firmerà un triennale

La notizia è quasi ufficiale: Davide Calabria, per anni capitano e colonna portante del calciomercato Milan, si trasferisce in Grecia. L’esterno destro, classe 1996, ha firmato un contratto triennale con il Panathinaikos, concludendo così la sua lunga e significativa avventura con il club rossonero. La conferma arriva direttamente da Matteo Moretto, una fonte sempre affidabile per quanto riguarda il calciomercato, che ha svelato i dettagli di questa importante operazione.

Questa mossa segna la fine di un’era per Calabria, cresciuto nelle giovanili del Milan e arrivato a indossare la fascia da capitano, un simbolo di dedizione e appartenenza al club. La sua partenza rappresenta un momento di svolta per il Milan, che si trova ora a dover riorganizzare il reparto difensivo senza uno dei suoi elementi più rappresentativi degli ultimi anni. Il Panathinaikos, dal canto suo, si assicura un giocatore di grande esperienza internazionale e di indubbia qualità, capace di ricoprire più ruoli sulla fascia destra e di garantire solidità difensiva e spinta offensiva.

L’arrivo di Davide Calabria in Grecia è un chiaro segnale delle ambizioni del Panathinaikos, che punta a rafforzarsi con giocatori di alto profilo per competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle competizioni europee. Calabria, con la sua leadership e la sua professionalità, sarà un valore aggiunto fondamentale per il club ellenico, che lo ha voluto fortemente. La sua esperienza in Serie A e in Champions League sarà preziosa per la sua nuova squadra.

Intanto, a Milanello, la dirigenza rossonera, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, è già al lavoro per colmare il vuoto lasciato da Calabria. Tare, arrivato con l’obiettivo di rivoluzionare e rafforzare la squadra, avrà il compito di individuare il profilo giusto per la fascia destra, un ruolo cruciale nel modulo di gioco del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus è tornato sulla panchina rossonera con l’incarico di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo, e ogni mossa di mercato sarà attentamente valutata in funzione dei suoi dettami tattici.

Il mercato del Milan si preannuncia quindi molto attivo, con il DS Tare e Allegri impegnati a costruire una squadra competitiva e in linea con le aspettative dei tifosi. La partenza di un giocatore iconico come Calabria apre nuove possibilità e la necessità di innesti mirati per garantire che il livello della squadra non cali. L’attenzione sarà ora rivolta alle prossime settimane, quando il Milan cercherà di chiudere altre operazioni in entrata e in uscita, delineando in modo più chiaro il volto della squadra per la prossima stagione. I tifosi rossoneri sono in attesa di capire chi sarà il successore di Calabria e quali altre sorprese riserverà il calciomercato.