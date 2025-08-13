Calabria Fiorentina, si tratta ma c’è distanza: può inserirsi un altro club di Serie A

Calabria Fiorentina, si continua a trattare ma sull’ex capitano del Milan si inserisce un altro club di Serie A

Il calciomercato entra nella sua fase più calda e le trattative per i giocatori svincolati diventano sempre più serrate. Tra i nomi che infiammano le ultime settimane c’è quello di Davide Calabria, l’ex terzino del Milan che dallo scorso 30 giugno si trova senza contratto, dopo un’ultima parentesi di sei mesi al Bologna. Il giocatore, che ha chiuso in anticipo la sua lunghissima esperienza in rossonero, è al centro di numerosi rumors e a quanto pare ha un’altra opzione concreta in Serie A oltre alla già nota Fiorentina.

Secondo quanto appreso da SassuoloNews.net, i neroverdi si sono mossi in maniera decisa e hanno messo nel mirino il terzino classe ’96. La squadra emiliana è in un vero e proprio pressing per convincere il calciatore, tanto da considerarlo uno dei propri obiettivi prioritari per la fascia destra. L’interesse del Sassuolo nasce anche dal fatto che, finora, le chiamate arrivate in Italia per Calabria non sono state particolarmente allettanti, un fattore che gioca a favore del club. Questo scenario mette il Sassuolo in una posizione di forza, pronto a fare un tentativo serio per accaparrarsi un giocatore di esperienza e valore a parametro zero.

Nonostante il forte interesse, ci sono ancora dei nodi da sciogliere per concludere l’operazione. Il primo, e forse il più grande, riguarda le ambizioni di Davide Calabria. Il difensore, che ha vissuto stagioni ad alti livelli con il Milan, è in attesa di chiamate che gli consentano di giocare le Coppe europee e per questo ha preso tempo. È un’incognita che il Sassuolo, che non milita nelle competizioni continentali, dovrà superare per convincerlo a sposare il progetto. L’altro ostacolo è di natura economica: si tratta dell’ingaggio del giocatore e delle commissioni da versare. Tuttavia, le parti sembrano propense a negoziare e, come sottolineato dalla fonte, è più che altro “il classico gioco delle parti” che precede la fase conclusiva di ogni trattativa.

La strategia del Sassuolo per la fascia destra appare chiara e ambiziosa. I neroverdi non si stanno concentrando solo su Davide Calabria, ma stanno seguendo con attenzione anche il profilo del belga Louis Patris. Le due piste non si escludono a vicenda, e la dirigenza del Sassuolo non esclude nemmeno un doppio colpo per rinnovare completamente il ruolo di terzino destro, rafforzando così il reparto in maniera significativa. La volontà del club è evidente: tornare a competere ai massimi livelli, partendo proprio da una rosa più profonda e di qualità. La palla, ora, passa a Davide Calabria, che dovrà decidere se accontentarsi di un ruolo da protagonista in un progetto solido, o attendere la chiamata da un club con ambizioni europee che potrebbe non arrivare.