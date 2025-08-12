Calabria Fiorentina, l’idea può diventare concreta: l’ex capitano del Milan può finire in viola

Calabria Fiorentina, l’ex capitano del Milan può diventare un’idea concreta per la Viola: ritroverebbe Pioli come allenatore

Con la metà di agosto alle porte e la deadline del calciomercato estivo sempre più vicina, la Fiorentina sta studiando attentamente le sue prossime mosse. La dirigenza viola, pur essendo soddisfatta della rosa a disposizione del rientrante tecnico Stefano Pioli, non esclude colpi dell’ultimo minuto. Al centro delle attenzioni c’è la corsia destra, dove si sta valutando il futuro di Niccolò Fortini. Il giovane terzino, rientrato dal prestito alla Juve Stabia, potrebbe essere girato altrove per garantirgli quel minutaggio e quella possibilità di crescita che rischierebbero di venire meno a Firenze, dove sarebbe la riserva di Dodô. La preferenza dei gigliati andrebbe a una squadra di Serie A, in modo che il ragazzo possa fare esperienza al massimo livello.

Nel caso in cui Fortini dovesse partire, la Fiorentina si troverebbe a tamponare una falla in rosa e, per farlo, potrebbe puntare su un profilo di grande esperienza e a costo zero. L’identikit perfetto, come riportato da diverse fonti di mercato, è quello di Davide Calabria. Il terzino, ex capitano del Milan, si è svincolato lo scorso 30 giugno e rappresenterebbe un’occasione d’oro per il club viola. L’opportunità di ingaggiare un giocatore con un passato di successo e con una profonda conoscenza del campionato italiano è un’ipotesi che la dirigenza fiorentina sta prendendo in forte considerazione.

Un ulteriore elemento che potrebbe agevolare la trattativa è l’ottimo rapporto tra Davide Calabria e Stefano Pioli. I due hanno lavorato insieme al Milan, vincendo uno storico Scudetto, e la loro intesa potrebbe essere un fattore decisivo per convincere il giocatore a sposare il progetto viola. La fiducia reciproca tra tecnico e calciatore è un elemento fondamentale per la costruzione di una squadra coesa e vincente, e il loro passato comune potrebbe accelerare la chiusura dell’accordo.

In tutto questo, il Milan, sotto la guida di Igli Tare e Massimiliano Allegri, rimane alla finestra. Pur avendo già una rosa ben definita, la situazione di un ex capitano come Calabria non può lasciare indifferente il club rossonero, che potrebbe monitorare la situazione. Tuttavia, la priorità del Milan è un’altra: la ricerca di un attaccante di spessore che possa affiancare e competere con Santiago Giménez, e la gestione delle uscite, come quella di Yunus Musah e di altri giocatori in esubero. La possibile destinazione di Davide Calabria alla Fiorentina è un’ulteriore dimostrazione di come il mercato, anche in un’estate rossonera così movimentata, possa riservare sorprese e colpi di scena.