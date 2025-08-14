Calabria, piovono sempre più conferme sull’ex capitano del Milan: sta per firmare un triennale con loro, lascia l’Italia

Calabria, arrivano conferme sul futuro dell’ex capitano del Milan: pronta la firma col Panathinaikos, pronto un ricco triennale

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e, a quanto pare, la carriera di Davide Calabria è pronta a ripartire con una svolta inaspettata. L’ex capitano e terzino del Milan, dopo un periodo di incertezza sul suo futuro, sembra ormai a un passo dal Panathinaikos, uno dei club più gloriosi e blasonati del calcio greco. L’indiscrezione, riportata da Sky Sport, segna una tappa significativa nella carriera del difensore bresciano, che si prepara a vivere la sua prima esperienza fuori dai confini nazionali.

Dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi della scorsa stagione con la maglia del Bologna, culminati con la storica vittoria della Coppa Italia in una finale dal sapore particolare, proprio contro il suo passato rossonero, Calabria si era svincolato a fine stagione. Nonostante diverse voci di mercato, sia dall’Italia che dall’estero, il terzino destro non era ancora riuscito a trovare una sistemazione definitiva. Un’attesa che ha tenuto con il fiato sospeso molti addetti ai lavori e tifosi, curiosi di capire quale sarebbe stata la prossima destinazione di un giocatore che, nonostante alti e bassi, ha sempre mostrato grande professionalità e attaccamento alla maglia.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la trattativa con il Panathinaikos avrebbe subito un’accelerazione decisiva. Calabria avrebbe infatti dato il suo ok al trasferimento, accettando la proposta di un contratto triennale da parte del club ellenico. Un accordo che testimonia la volontà del Panathinaikos di puntare forte sull’esperienza e le qualità del difensore, considerandolo un tassello fondamentale per i propri obiettivi futuri.

Per Davide Calabria, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan e affermatosi come professionista proprio con la maglia rossonera, questa rappresenta una vera e propria ripartenza. Con il Milan, Calabria ha vissuto anni intensi, culminati con la vittoria di uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, successi che lo hanno consacrato come uno dei volti più rappresentativi della squadra. La fascia da capitano, indossata con orgoglio per diverse stagioni, ha simboleggiato il suo legame profondo con il club e la città.

Dopo la parentesi bolognese, che gli ha permesso di ritrovare continuità e di conquistare un trofeo prestigioso, l’approdo in Grecia segna un nuovo capitolo. L’esperienza nel campionato greco, con la pressione e le aspettative di un club come il Panathinaikos, offrirà a Calabria l’opportunità di confrontarsi con una realtà calcistica diversa, stimolante e che potrebbe rilanciare ulteriormente la sua carriera a livello internazionale.

Mentre Davide Calabria si prepara a salutare l’Italia per questa nuova avventura, il Milan continua la sua rifondazione sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Con un mercato attivo e mirato, la dirigenza rossonera sta lavorando per costruire una squadra competitiva, capace di affrontare le sfide della prossima stagione. Il destino di Calabria, invece, è ormai legato ai colori del Panathinaikos, dove cercherà nuove gioie e successi, lasciandosi alle spalle un passato glorioso e abbracciando un futuro tutto da scrivere.