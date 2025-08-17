Calabria, l’ex Milan svela: «Felice di aver scelto il Panathinaikos, sono qui con un obiettivo preciso»

Calabria, l’ex capitano del Milan è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Panathinaikos: l’italiano firmerà un triennale

Davide Calabria, terzino di comprovata esperienza e con un palmarès di tutto rispetto, è pronto per una nuova, entusiasmante avventura. Dopo aver concluso la sua esperienza al Bologna, culminata con la vittoria della Coppa Italia e 11 presenze in campo, il difensore ha fatto rotta verso la Grecia, unendosi al Panathinaikos. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo nella carriera di un giocatore che ha sempre dimostrato grande dedizione e professionalità.

L’arrivo di Calabria ad Atene è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi e della dirigenza del Panathinaikos, consapevoli di aver acquisito un elemento di notevole valore tecnico e umano. Appena sbarcato in Grecia, il terzino non ha perso tempo e ha subito rilasciato le sue prime dichiarazioni, manifestando la sua determinazione e la sua ambizione. Le sue parole sono risuonate chiare e forti, un vero e proprio manifesto di intenti per la sua nuova squadra: “Voglio dimostrarmi all’altezza delle aspettative, sono pronto per vittorie e titoli”. Un messaggio che non lascia spazio a dubbi e che testimonia la sua voglia di lasciare un segno significativo anche in questo campionato.

La carriera di Davide Calabria è stata caratterizzata da tappe importanti, tra cui spicca senza dubbio l’esperienza al Milan, il club in cui è cresciuto calcisticamente e con cui ha raggiunto i vertici del calcio italiano. Con la maglia rossonera, Calabria ha conquistato uno Scudetto, un traguardo prestigioso che ha suggellato un periodo di grande successo per il club. A questo si aggiungono la vittoria di ben due Supercoppe Italiane, trofei che testimoniano la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave. La sua leadership in campo e la sua versatilità lo hanno sempre reso un elemento fondamentale per le squadre in cui ha militato.

Questo trasferimento al Panathinaikos si inserisce in un contesto calcistico in continua evoluzione, dove i movimenti di mercato sono sempre più strategici. Parlando di Milan, il club rossonero sta vivendo una fase di rinnovamento sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, un uomo di calcio con una visione chiara e la capacità di costruire squadre competitive. A dirigere la squadra in campo, invece, c’è il ritorno di Massimiliano Allegri, un tecnico che non ha certo bisogno di presentazioni e che rappresenta una garanzia di esperienza e competenza. La sua nomina è un segnale forte della volontà del Milan di tornare ai massimi livelli e di competere per i trofei più importanti.

Per Calabria, l’approdo al Panathinaikos rappresenta una sfida stimolante. Il campionato greco, con la sua intensità e le sue squadre competitive, offrirà al terzino l’opportunità di mettersi alla prova in un nuovo contesto, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della sua nuova squadra. I tifosi del Panathinaikos, dal canto loro, si aspettano che il suo talento e la sua esperienza possano portare un contributo fondamentale per un futuro ricco di successi e soddisfazioni. La sua grinta e la sua determinazione, qualità che lo hanno sempre contraddistinto, saranno certamente un valore aggiunto per il club ateniese.

Fonte: Dichiarazioni rilasciate da Davide Calabria all’arrivo in Grecia.