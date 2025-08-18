Calabria si presenta al Panathinaikos: «Volevo intraprendere una nuova esperienza», poi il riferimento al Milan. Le ultimissime notizie

L’ex capitano del Milan, Davide Calabria, ha ufficialmente iniziato il suo nuovo capitolo in Grecia, presentandosi alla stampa e ai tifosi del Panathinaikos. Le sue parole, cariche di emozione e determinazione, hanno subito conquistato l’ambiente, con il difensore che ha spiegato le ragioni della sua scelta e le sue ambizioni per il futuro.

“Sono molto felice di essere qui, di iniziare una nuova avventura,” ha dichiarato Calabria, sottolineando come la decisione di lasciare l’Italia sia stata una scelta personale e non un ripiego. “Volevo iniziare qualcosa di nuovo fuori dal mio Paese. Mi sono preparato per poter tornare a un’altra prospettiva, con un’altra squadra e con volontà. Sapevo e ho apprezzato il fatto che il Panathinaikos mi volesse, quindi sono pronto a venire qui e continuare a lottare per vittorie e titoli.”

Il difensore, che ha vissuto stagioni intense con le maglie di Milan e Bologna, ha subito dimostrato di non temere la pressione del pubblico greco, noto per il suo calore. “Vengo dal Milan, che aveva una tifoseria fantastica. Anche il Bologna aveva una tifoseria molto passionale. So che i nostri tifosi sono molto appassionati e non vedo l’ora di esibirmi davanti a loro e sono sicuro che aiuteranno la squadra il più possibile.”

In chiusura, Calabria ha menzionato la sua preparazione e il suo rapido inserimento in squadra, dimostrando di essere già proiettato verso il prossimo impegno. Un messaggio chiaro, che evidenzia la sua volontà di mettersi subito a disposizione dell’allenatore e dei compagni per contribuire agli obiettivi del club. La sua esperienza e leadership, unite alla sua voglia di vincere, rappresentano un valore aggiunto per il Panathinaikos.