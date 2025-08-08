Calabria lascia la Serie A? Queste le due offerte più concrete in mano all’ex capitano del Milan

Calabria, ex capitano del Milan, potrebbe lasciare la Serie A: di Lille e Panathinaikos le offerte più concrete per il terzino tuttora svincolato

Un bivio cruciale si prospetta nella carriera di Davide Calabria, l’ex capitano del Milan che, dopo la scadenza del suo contratto con i rossoneri, si trova ora svincolato sul mercato. La situazione è diventata di grande interesse per diversi club europei, con Lille e Panathinaikos che, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero intensificando il loro corteggiamento. La notizia, riportata da Orazio Accomando di Sport Mediaset, getta nuova luce sul futuro del difensore, il cui percorso professionale ha recentemente visto un significativo cambiamento con il passaggio alla CAA BASE come agenzia, sotto la guida di Busardò.

Il Milan, sotto la nuova gestione tecnica che vede Massimiliano Allegri come allenatore e Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, ha evidentemente preso una direzione diversa, portando alla mancata offerta di rinnovo per Calabria. Questa decisione ha aperto scenari inattesi per il giocatore, che in maglia rossonera ha vissuto stagioni da protagonista, culminate anche nella conquista dello scudetto. La sua leadership e la sua esperienza sono qualità che ora attraggono l’attenzione di club con ambizioni significative sia in Ligue 1 che nel campionato greco.

Il Lille, squadra storicamente competitiva nel panorama francese e abituata a lottare per le posizioni di vertice, vedrebbe in Calabria un rinforzo ideale per la propria retroguardia. La sua duttilità, la capacità di ricoprire più ruoli nella difesa e l’esperienza internazionale maturata anche in Champions League potrebbero essere elementi chiave per il progetto tecnico dei “Mastini”. L’opportunità di giocare in un campionato di primo livello come la Ligue 1, con la possibilità di competere per l’Europa, rappresenta sicuramente un richiamo forte per il difensore.

Dall’altra parte, il Panathinaikos si sta muovendo con decisione per portare Calabria in Grecia. Il club di Atene, desideroso di tornare ai fasti del passato e di competere per il titolo nazionale, vede in Calabria un profilo di alto livello in grado di elevare la qualità e l’esperienza del proprio reparto difensivo. L’ambizione dei “Trifogli” di tornare protagonisti anche in campo europeo potrebbe convincere il giocatore a intraprendere questa nuova avventura, diventando un pilastro della squadra. L’aspetto economico, spesso un fattore determinante in queste trattative, potrebbe giocare un ruolo cruciale, con il Panathinaikos potenzialmente in grado di offrire un contratto allettante.

Il cambio di agenzia, con il passaggio alla CAA BASE e l’ingresso di Busardò, è un segnale chiaro della volontà di Calabria di valutare attentamente tutte le opzioni e di pianificare al meglio il suo futuro. La scelta del prossimo club sarà fondamentale per la sua carriera, e le prossime settimane si preannunciano decisive per definire dove giocherà Davide Calabria nella prossima stagione. Con Lille e Panathinaikos in prima linea, l’attesa per la decisione finale è alta, e i tifosi di entrambi i club sperano di vedere l’ex capitano del Milan indossare la loro maglia.