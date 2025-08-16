Calabria, domani giornata decisiva! L’ex capitano del Milan firmerà un triennale con loro. I dettagli

Calabria, l’ex capitano del Milan firmerà domani un contratto triennale con il Panathinaikos: nuova avventura per l’italiano

Domani, sabato 17 agosto 2025, segnerà una data importante nella carriera di Davide Calabria. L’ex capitano del Milan è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Panathinaikos per le prossime tre stagioni, dando il via a una nuova avventura in Grecia. La notizia, anticipata dal giornalista Daniele Longo, conferma le voci che circolavano da tempo sul futuro del terzino destro, da anni una delle figure più riconoscibili e dedite al club rossonero.

L’addio di Calabria al Milan, dopo una vita trascorsa tra le fila giovanili e la prima squadra, rappresenta un momento significativo per i tifosi e per il calciatore stesso. Cresciuto nel vivaio milanista, ha scalato tutte le categorie fino a indossare la fascia di capitano, diventando un simbolo di attaccamento alla maglia e di professionalità. La sua partenza è il risultato di una serie di valutazioni della nuova dirigenza rossonera, guidata dal neo-direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Entrambi sono al lavoro per plasmare un Milan che possa competere ai massimi livelli, e le loro scelte di mercato stanno ridisegnando la rosa.

Il trasferimento al Panathinaikos offre a Calabria l’opportunità di essere un protagonista indiscusso in un campionato diverso e in una squadra con ambizioni europee. Il club greco, noto per la sua passione e il suo calore ambientale, ha dimostrato un forte interesse per le qualità del difensore, apprezzandone la leadership, la disciplina tattica e la capacità di spingere sulla fascia. Calabria porterà la sua esperienza internazionale, maturata anche in Champions League ed Europa League, e il suo spirito combattivo in una squadra che punta a consolidare la sua posizione ai vertici del calcio greco e a fare strada nelle competizioni continentali.

Per il Milan, l’uscita di Calabria apre spazi a nuove strategie di mercato in difesa. Con Igli Tare alla guida dell’area sportiva e Massimiliano Allegri al timone tecnico, il club è orientato a rafforzare la rosa con innesti mirati, cercando soluzioni che si adattino alla visione tattica del nuovo mister. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra solida, competitiva e in grado di lottare per i trofei, sia in Italia che in Europa. La partenza di un giocatore storico come Calabria fa parte di un processo di ricambio generazionale e di adattamento alle nuove esigenze tattiche, un processo che ogni grande club deve affrontare per rimanere al passo.

In bocca al lupo a Davide Calabria per questa nuova avventura in Grecia, e un ringraziamento per gli anni di dedizione al Milan. I tifosi rossoneri ricorderanno sempre il suo impegno e la sua passione in campo.