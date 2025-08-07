Calabria, l’ex Milan ancora senza squadra: il terzino cambia agente, ha scelto lui. Futuro ancora da scrivere

Calabria, ex Milan e Bologna, è attualmente svincolato e ancora senza squadra: il terzino italiano si affida all’agente Busardò

L’estate calcistica è un periodo di grandi cambiamenti e, per molti calciatori, di decisioni cruciali per il proprio futuro. Tra questi, Davide Calabria, figura storica del Milan, si trova a un bivio significativo. Dopo aver vestito la maglia rossonera per tutta la sua carriera professionistica, il difensore bresciano è ora in attesa di ripartire da un nuovo progetto. Un segno tangibile di questa volontà di voltare pagina è il recente cambio di agente: Calabria ha infatti deciso di affidarsi a Paolo Busardò, professionista noto nel panorama calcistico per la sua abilità nel gestire carriere importanti.

Questa mossa non è affatto sorprendente per un giocatore che, nonostante la sua giovane età, ha già un curriculum di tutto rispetto e un’esperienza maturata ai massimi livelli, anche in Champions League. La decisione di cambiare procuratore suggerisce una chiara intenzione di esplorare nuove opportunità e di valutare attentamente le proposte che potrebbero arrivare. Paolo Busardò, con la sua rete di contatti e la sua competenza nel mercato, sarà fondamentale per guidare Calabria in questa fase delicata della sua carriera. Il suo obiettivo sarà trovare la destinazione ideale che possa offrire a Calabria non solo un ruolo da protagonista, ma anche un progetto tecnico ambizioso e la possibilità di esprimere al meglio le sue qualità.

Il mercato è in fermento e le voci si rincorrono. Nonostante il suo passato rossonero, Davide Calabria è un profilo che potrebbe interessare a diversi club, sia in Italia che all’estero. Le sue qualità tecniche, la sua leadership in campo e la sua esperienza lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi difesa. La capacità di ricoprire più ruoli sulla fascia destra, sia come terzino che come esterno più avanzato, lo rende un giocatore duttile e versatile, molto apprezzato dagli allenatori.

Nel frattempo, anche il Milan si sta muovendo con decisione sul mercato, sotto la nuova guida di Igli Tare in qualità di Direttore Sportivo e di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. L’addio di Calabria, dunque, si inserisce in un contesto di profondo rinnovamento in casa rossonera. La nuova dirigenza e il nuovo staff tecnico stanno plasmando una squadra secondo le proprie idee, valutando ogni posizione e ogni elemento della rosa. La partenza di un simbolo come Calabria, seppur dolorosa per i tifosi più affezionati, potrebbe essere vista come parte di questa riorganizzazione strategica voluta dalla nuova gestione per dare un nuovo impulso al progetto Milan.

In conclusione, il futuro di Davide Calabria è tutto da scrivere. Il passaggio sotto l’ala protettrice di Paolo Busardò segna l’inizio di un nuovo capitolo, pieno di incertezze ma anche di grandi opportunità. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa vicenda e scoprire quale sarà la prossima maglia che indosserà il terzino bresciano, pronto a ripartire con entusiasmo e determinazione verso nuovi orizzonti calcistici. Lo riporta Daniele Longo.