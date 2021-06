Calabria e il rinnovo: in settimana nuovo incontro tra il Milan e gli agenti

Calabria vuole rimanere al Milan e ha tutta l’intenzione di prolungare il contratto in scadenza nel 2022: da limare alcuni dettagli

Calabria e il Milan, prove d’intesa: come riferito da Sky Sport infatti, in settimana ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza rossonera e gli agenti del terzino italiano per cercare di arrivare ad un accordo definitivo per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza tra un anno.

DETTAGLI DA SISTEMARE – Il Milan ha offerto a Calabria un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione, bonus inclusi (l’attuale ingaggio è di 1.1). Gli agenti hanno chiesto 500mila euro in più e un anno in meno di contratto. Piccoli dettagli che non sembrano poter mettere in discussione un accordo voluto da tutte le parti in causa.