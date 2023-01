Calabria su De Ketelaere: «Deve stare tranquillo. Col talento che ha può aiutare molto la squadra». Il capitano sul belga

Intervistato da Sky Sport, il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato del suo compagno di squadra Charles De Ketelaere.

DE KETELAERE – «Charles deve solo stare tranquillo, isolarsi un pio di più e non ascoltare le voci esterno. Col talento che ha può aiutare molto la squadra, quello che fa in allenamento può farlo anche in partita. Arriva da un campionato diverso quindi ovvio che ha bisogno di tempo. Penso che sia la squadra giusta per lui, deve solo avere fiducia e credere in sé stesso che noi siamo con lui fino alla fine».

