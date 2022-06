Favola Calabria: dagli Esordienti del Milan alla fascia da capitano. 184 presenze in rossonero lo rendono il nuovo leader

Come scrive La Gazzetta dello Sport sarà Davide Calabria il nuovo capitano del Milan, con Theo Hernandez a fargli da vice. Davide, dall’alto delle sue 184 presenze in rossonero (più di chiunque altro) dovrà farsi valere in uno spogliatoio in cui gli equilibri saranno alterati da addii e nuovi arrivi.

Calabria è milanista e rinnova la tradizione dei capitani cresciuti nel settore giovanile: Paolo Maldini, Franco Baresi, Fulvio Collovati, Aldo Maldera, Francesco Zagatti, Omero Tognon. È arrivato per gli Esordienti, quindici anni fa, e ha giocato in tutte le categorie fino alla prima squadra, senza dimenticarsi di voltarsi per dire grazie a Pippo Inzaghi, a Brocchi, a chi ha creduto in lui.