Cagni: «Mourinho, basta con le sceneggiate. Per il titolo scelgo il Milan»

Luigi Cagni, ex allenatore, ha analizzato l’ultima giornata di Serie A, soffermandosi sui risultati di Milan e Juventus. Le sue parole

L’ex allenatore Luigi Cagni ha parlato ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sui risultati di Milan e Juventus nell’undicesima giornata di campionato. Le sue parole.

LE PAROLE – «La Juve poteva essere dentro alla corsa al campionato, ma ha buttato via tutto. Oggi scelgo il Milan per il titolo, fa un calcio che piace a me, è un misto di giocatori esperti e giocatori giovani. Ci sono già altri tre allenatori in bilico come. Fatemi dire a Mourinho di pensare di più alla sua Roma piuttosto che alle sceneggiate, hanno stancato. Un altro che dovrebbe tornare a dare sicurezza alla sua squadra è Allegri, ritrovarsi in quello che era tanti anni fa. E poi dategli una punta perché con Morata e Dybala non vai da nessuna parte».