Cagliari Sassuolo 1-2: colpo importante degli uomini di Grosso nello scontro salvezza. Il resoconto del match

Cagliari Sassuolo 1-2: la squadra di Grosso coglie tre punti molto importanti in trasferta in un delicato match salvezza

La penultima sfida del turno infrasettimanale di Serie A, valida per la nona giornata, ha visto il Sassuolo imporsi in trasferta contro il Cagliari con il risultato finale di 1-2. Un «successo importante dei neroverdi», ottenuto nonostante l’assenza del loro elemento chiave, Domenico Berardi.

I gol di Laurienté e Pinamonti hanno portato il Sassuolo sullo 0-2. Non è bastato il ritorno al gol di Esposito a dieci minuti dalla fine per riaprire il match. Per i sardi si tratta del terzo ko casalingo consecutivo, e la «situazione [è] davvero delicata» per il Cagliari, che non ottiene una vittoria da ben «cinque partite di fila».

La vittoria permette agli emiliani di risalire la classifica, mentre il Cagliari affonda sempre più in zona retrocessione. In questo turno il Milan ha pareggiato martedì per 1-1 sul campo dell’Atalanta.