Cagliari Milan: si torna al 4-3-3? Ecco l’idea di Pioli

Si torna alle origini? Mercoledì il Milan affronterà il Cagliari nella sesta giornata di campionato. Probabile il ritorno al 4-3-3 per i rossoneri. L’idea di Pioli:

come ammesso dallo stesso allenatore la soluzione tattica della difesa a tre adottata contro il Verona è stata dettata dall’emergenza in difesa a causa delle assenze, quindi contro il club sardo non ci dovrebbero essere sorprese e si dovrebbe tornare alla linea a quattro in difesa con Theo che riprenderà il suo posto a sinistra e Florenzi che dovrebbe sostituire Calabria.