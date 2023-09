Cagliari Milan: il dato su Chukwueze che fa sognare i tifosi

Tra qualche ora il Milan affronterà il Cagliari in campionato. C’è un dato su Chukwueze che fa ben sperare i tifosi rossoneri

come riportato da Calciomercato.com l’11 novembre 2018 con la maglia del Villarreal in casa del Rayo Vallecano, sesta partita ufficiale (come al Milan) in assoluto l’attaccante segnò la rete del momentaneo vantaggio con un dribbling secco e mancino alle spalle del portiere avversario. Il Milan e i suoi tifosi si augurano che possa ripetersi anche oggi con la maglia rossonera contro i rossoblù.