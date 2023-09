Cagliari Milan: ballottaggio a centrocampo per i rossoneri

Mercoledì il Milan scenderà in campo contro il Cagliari nella sesta giornata della Serie A 2023-24. Ballottaggio a centrocampo

Ballottaggio a centrocampo. Mercoledì il Milan scenderà in campo contro il Cagliari nella sesta giornata della Serie A 2023-24. Per l’occasione, come riportato da Sky Sport Pioli dovrebbe confermare Reiijnders in cabina di regia, ritrovare Loftus (partito dalla panchina contro il Verona). Resta da sciogliere l’ultimo nodo.

Sono in ballottaggio per l’ultima maglia da titolare a centrocampo Musah e Pobega