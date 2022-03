Cagliari Milan: maxi ballottaggio per Mazzarri in attacco. Solo Joao Pedro sicuro del posto dall’inizio

Walter Mazzarri studia la formazione da far scendere in campo domani all’Unipol Domus contro un Milan capolista che vuole assaporare sempre di più il gusto della vetta e il sogno scudetto.

Il tecnico rossoblù, riferisce L’Unione Sarda, non vuole fare a meno dei suoi soliti che, nonostante le due batoste con Lazio e Spezia, gli offrono comunque grande affidabilità. Il solito cruccio riguarda l’attacco: chi affiancare a un Joao Pedro che ha smarrito la via del gol? Via al triello Pavoletti–Pereiro– Keita.