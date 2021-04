Cagliari, Joao Pedro punta Kaka: il brasiliano vuole il suo record

Joao Pedro scalpita per il match di questa sera contro la Roma: il capitano del Cagliari è vicino a un record. Il dato

Joao Pedro scalpita per il match di questa sera. Il capitano del Cagliari, tornato al gol contro l’Udinese dopo cinque turni a secco, troverà la Roma, una delle sua vittime preferite in Serie A.

Joao Pedro – come sottolinea La Gazzetta dello Sport – è attualmente a 14 reti in 32 presenze in campionato, di conseguenza potrebbe diventare il primo brasiliano con almeno 15 gol in due stagioni di Serie A consecutive a partire da Kakà (2007-2008 e 2008-2009).