Pulisic Milan: i rossoneri devono alzare l’offerta altrimenti non arriverà il via libera del Chelsea. I dettagli

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il Milan deve alzare l’offerta da 15 milioni e arrivare a circa 20 milioni per Christian Pulisic.

Se questo non accadrà, il Chelsea non darà il suo via libera alla cessione del giocatore americano.