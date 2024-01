Buongiorno Milan, infortunio per il difensore del Torino: ecco cosa si è fatto il centrale granata nel match contro il Cagliari

Inseguito dal calciomercato Milan in questa sessione invernale di mercato come grande obiettivo per la difesa, Alessandro Buongiorno alla fine è rimasto al Torino. Il centrale granata ha subito un infortunio nel corso del match di ieri in campionato contro il Cagliari.

Come riferisce Sky Sport, il calciatore ha rimediato una lussazione alla spalla, che lo dovrebbe costringere a saltare la prossima partita. Nei prossimi giorni sono previsti gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero. Intanto non è escluso che i rossoneri possano tornare alla carica per il suo acquisto in estate.