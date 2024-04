Buongiorno Milan, Paganin: «Perfetto per questa squadra, anche se il prezzo..»

Tra i nomi accostati al Milan c’è Buongiorno. A TMW Radio Antonio Paganin ha detto la sua sul difensore del Torino

Le parole a TMW Radio di Antonio Paganin sul difensore del Torino Buongiorno, tra i nomi accostati al calciomercato Milan per la sessione estiva:

LE PAROLE – «Lui è uno dei profili più importanti del panorama nazionale. Penso sia un po’ fuori portata per il prezzo. Va detto che comunque la quadra si può trovare magari con bonus e altre formule. Per me per come gioca l’Inter Buongiorno sarebbe perfetto»