Buongiorno Milan, rossoneri in pressing: le novità sul difensore del Torino

Buongiorno Milan, rossoneri in pressing: le novità sul difensore di proprietà del Torino e le possibili mosse sul mercato

Nelle scorse ore il nome di Alessandro Buongiorno è stato accostato con una certa insistenza al calciomercato Milan. Ma quanto c’è di vero in quest’affare?

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola qualche sondaggio da parte dei rossoneri per il centrale del Torino è stato fatto, ma il prezzo fissato da Cairo è troppo alto per consentire di mettere a segno il colpo a gennaio.