Bugo sulla lotta scudetto: «E’ presto, però la Juventus è davanti a Milan e Napoli». Le parole del cantante e tifoso bianconero sul campionato

Bugo ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 della lotta scudetto, citando anche il Milan. Ecco le parole del cantante e tifoso bianconero:

«Secondo me a noi non manca niente. Vedendo giocare l’Inter mi è sembrata un po’ più cinica, questo le permette di avere più punti rispetto a noi. Naturalmente è ancora presto, è tutto ancora aperto, però noi siamo là in alto davanti a Milan e Napoli. Quindi naturalmente siamo lì nel pieno della lotta scudetto. Secondo me la Juventus è in un momento di transizione. Quindi io da Juventino in ogni caso anche se quest’anno non dovessimo portare a casa lo scudetto non ne farei una tragedia. Per me la cosa importante, e lo dico non solo da tifoso, ma anche come se dovessi ragionare da dirigente, vorrei vedere la crescita di questi giovani. Personalmente sono un grandissimo tifoso di Miretti…son felicissimo che ha fatto gol (con la Fiorentina, ndr). Quindi questa Juventus la ritengo ancora di passaggio…se noi riusciamo a fare crescere al meglio questi giovani credo che il prossimo anno non ce n’è sarà per nessuno. Ma già adesso questa squadra va comunque…e lo si è visto nei risultati. Abbiamo vinto a San Siro col Milan e il Milan è uno squadrone, una bella squadra che piace molto anche a me. Ripeto, per me questo è un anno di passaggio e se fossi Allegri o uno della dirigenza penserei già al prossimo anno per essere non dico imbattibili ma quasi».

LEGGI LE PAROLE COMPLETE SU JUVENTUSNEWS24