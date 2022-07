Buffon sicuro: «Di Maria è il giocatore più forte della Serie A». Le parole dell’ex portiere della Juventus

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, è tornato a parlare della Juventus ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

DI MARIA – «Angel è uno di quei giocatori che hanno avuto la “sfortuna” di far parte di squadre fortissime, composte da tanti campioni. E lui, essendo meno mediatico rispetto ad altri, ne è uscito penalizzato. Ma ce ne sono tanti di esempi così nel calcio. Mi viene in mente Barzagli, uno straordinario difensore reclamizzato meno di altri. Alcuni grandi non sono stati celebrati quanto avrebbero meritato. Ma visto che io li ho vissuti in prima persona, pian piano li racconto… Di Maria è uno di questi. Parliamo di un campionissimo che abbina qualità, fisicità, mentalità, professionalità, capacità di stare nel gruppo e di sacrificarsi per la squadra».