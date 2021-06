Buffon: «La finale di Champions persa col Milan la delusione più grande»

Gigi Buffon torna sulla finale di Manchester del 2003 contro il Milan: le parole dell’ex portiere della Juventus

Gianluigi Buffon, nel corso dell’evento “Invasioni di campo” con Aldo Dolcetti (collaboratore di Allegri) ha ripercorso alcuni suoi momenti della carriera alla Juventus. Le dichiarazioni riportate da TMW.

FINALI – «Cerco sempre di apprendere dai migliori, di rimpianto posso avere la prima finale persa, contro il Milan. La perdemmo ai rigori, ne parai due ma ne sbagliammo tre uguale, quella è stata la gara che qualche rimpianto in più ce l’ha dato. Nelle altre due eravamo nettamente sfavoriti, col Barça abbiamo perso meritatamente anche se siamo rientrati in partita, ma loro erano più forti. A Cardiff non abbiamo capito la forza del Real Madrid, che era devastante: siamo andati lì con troppa sicumera, troppa convinzione. Il dispiacere è stato che ci siamo sfaldati. Perderla 4-1 è stato avvilente, mi ha fatto male».