Bucciantini su Tonali: «Uno come lui in Nazionale deve giocare»

Marco Bucciantini parla così del centrocampo dell’Italia e di quanto ci sia bisogno di Sandro Tonali. Le sue dichiarazioni negli studi di Sky Sport sul giocatore del Milan.

«Al centrocampo Barella, Jorginho e Verratti mancano un po’ di chili, è un centrocampo pensato con grande coraggio per dominare il gioco. Quando però hai davanti una nazionale più forte, siamo troppo leggeri. Abbiamo fatto meglio per esempio quando sono entrati Cristante e Tonali. Serve cambiare qualcosa, per me ad esempio in questo momento Tonali è un giocatore che in Nazionale deve giocare.»