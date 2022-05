Bucciantini: «È un Milan inclusivo, quello che metti dentro sta bene». Il pensiero del giornalista di Sky Sport

Marco Bucciantini a Sky Sport parla così del Milan.

E’ importante l’inclusività nel progetto Milan. A volte arrivano in queste grandi squadre nuovi giocatori a cui serve tempo. Anche quello che è successo a gennaio, quando mancano Kjaer e Romagnoli ed aritmeticamente serve un difensore centrale… Loro non lo prendono e provano Kalulu. Nelle ultime 8 partite il Milan ha subito un gol: questo è il Milan che è primo in classifica. Con 8 gol in queste 8 partite ha fatto 20 punti. La piacevole abitudine a dare il massimo in questo momento è la sostanza della classifica del Milan. Con poco fa tantissimo, ma c’è Kalulu in quella difesa. Cioè un giocatore che non era previsto, e se era previsto, non in quel ruolo. E’ una difesa che è stata ripensata tante volte ed è determinante anche come sta giocando. Questa è una squadra inclusiva, nella quale tutto quello che metti dentro ci sta bene, rende”.