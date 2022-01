Bucciantini «Il Milan ha bisogno di Kessie, sul futuro...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Bucciantini, noto opinionista, ha detto la sua sulla situazione tra Frank Kessie e il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini ha espresso il proprio pensiero sulla situazione Kessie-Milan. Le sue parole:

«Non ho dubbi sulla professionalità di Kessie. Non so quale sarà il suo futuro, ma il Milan ha bisogno di lui. Mi dispiace se dovesse andare via, in questo braccio di ferro io sto sempre dalla parte della società. Spero che possa finire bene questa vicenda».